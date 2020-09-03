Арахамия запутался в объяснении о занижении стоимости своего дома в декларации
Руководитель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия странным образом объяснил, почему указал в декларации сильно заниженную стоимость своего дома в коттеджном городке Green Hills.
Как передает RegioNews, об этом он заявил изданию "Страна".
По словам политика, при заполнении декларации он руководствовался какими-то требованиями Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК).
"Рыночная стоимость, по моим оценкам, где-то 400 тысяч долларов. Почему мы задекларировали именно такую стоимость? Потому что есть три страницы разъяснений от НАПК, которое фактически указывает мне, какую стоимость указывать. Такая стоимость была в документах, поскольку я не покупал имение, а строил. Только земельный участок я купил за 2,4 миллиона гривен. Официально, по договору, оплатил все налоги, но в НАЗК я должен отчитаться, что это 180 тысяч гривен. Мы будем исправлять это в законопроекте о НАПК", — заверил Арахамия.
Ранее сообщалось, что каждый второй нардеп от "Слуги народа" является миллионером.