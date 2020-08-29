Поджог авто Гео Лероса: полиция начала расследование
Правоохранительные органы проводят расследование поджога автомобиля народного депутата Гео Лероса, инцидент произошел ночью 28 августа.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает RegioNews.
Правоохранители устанавливают причины возгорания автомобиля народного депутата на столичном Печерске. В результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что следователи проводят осмотр места происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются со свидетелями.
Также полицейские обещают после проведения первоочередных следственных действий дать правовую квалификацию события.
Сам Лерос утверждает, что это был поджог. У себя в Facebook он сообщил, что как оказалось, камеры видеонаблюдения, установленные на соседнем доме, две недели назад перестали работать в режиме записи видео.
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.
8 апреля фигуранты "пленок" рассказали о себе, Ермаках и заявлениях в НАБУ.
В ночь с 11 на 12 мая неизвестные совершили поджог мотоцикла Дмитрия Штанько и бросили гранату в машину Сергея Шумского. Позже СБУ задержала автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько.
Ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль