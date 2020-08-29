Поджог авто Гео Лероса: полиция начала расследование

В результате поджога никто не пострадал

В результате поджога никто не пострадал

Фото: Facebook

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает RegioNews.

Правоохранители устанавливают причины возгорания автомобиля народного депутата на столичном Печерске. В результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что следователи проводят осмотр места происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются со свидетелями.

Также полицейские обещают после проведения первоочередных следственных действий дать правовую квалификацию события.

Сам Лерос утверждает, что это был поджог. У себя в Facebook он сообщил, что как оказалось, камеры видеонаблюдения, установленные на соседнем доме, две недели назад перестали работать в режиме записи видео.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

8 апреля фигуранты "пленок" рассказали о себе, Ермаках и заявлениях в НАБУ.

В ночь с 11 на 12 мая неизвестные совершили поджог мотоцикла Дмитрия Штанько и бросили гранату в машину Сергея Шумского. Позже СБУ задержала автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько.

Ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль