равоохранители просят политиков не манипулировать коронавирусной ситуацией в Черновцах

также просят горожан с пониманием относиться к вынужденным карантинным ограничениям

также просят горожан с пониманием относиться к вынужденным карантинным ограничениям

Как передает RegioNews, об этом говорится в обращении Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

В полиции напомнили, что 25 августа депутаты Черновицкого горсовета приняли решение о частичной отмене карантина на территории города, который из-за ухудшения эпидемической ситуации попал в "красную" зону по уровню эпидемической опасности.

"Поскольку такие действия депутатов городского совета могут повлечь распространение инфекции и увеличить количество жертв, по данному факту полиция начала уголовное производство", — объясняют правоохранители.

Дело расследуют по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

По мнению полиции, решение городского совета противоречит Конституции Украины и другим нормативно-правовым актам, и в городе продолжают действовать карантин, для "красной" зоны.

"Полицейские понимают обеспокоенность жителей Черновцов из-за финансовых убытков, связанных с карантинными ограничениями. Также напоминаем, что человек, его жизнь и здоровье признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Правила карантина направлены на борьбу с инфекционными болезнями. Нарушение этих правил может повлечь распространение заболевания и увеличить количество человеческих жертв", — говорят в полиции.

Правоохранители просят горожан с пониманием относиться к вынужденному карантину, не пренебрегать своим здоровьем и жизнью и не подвергать опасности окружающих.

"Также правоохранители обращаются к политикам с просьбой не манипулировать эпидемической ситуацией в области, не принимать неправомерных популистских решений и не использовать имя полиции в своих политических целях. Буковинские полицейские придерживаются политической нейтральности и в своей деятельности независимы от решений, заявлений или позиций политических партий и общественных объединений", — отмечается в обращении.

Напомним, городские власти Черновцов 25 августа отказалась ужесточать карантин.

26 августа стало известно, что в Черновцах троллейбусы больше не перевозят пассажиров. ЧТУ прекратило все перевозки по требованию полиции.

27 августа в Черновцах вновь заработал общественный транспорт, но есть ограничения.

Тогда же на городской совет Черновцов открыли дело за ослабление карантина.