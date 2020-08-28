Дело Гандзюк: прокурор просит для Мангера 12 лет тюрьмы

Дело рассматривается в Днепровском районном суде Киева

Дело рассматривается в Днепровском районном суде Киева

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Прокуратура просит приговорить голову Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Херсонского областного совета Алексея Левина до 12 лет лишения свободы.

Об этом говорится в обвинительном акте, который во время судебного заседания 28 августа объявил представитель государственного обвинения Андрей Синюк, передает RegioNews.

Прошу назначить окончательное наказание в виде 12 лет лишения свободы", - заявил прокурор.

Также известно, что в суде с заявлением выступила представительница родителей и гражданского мужа убитой активистки Екатерины Гандзюк Ольга Веретильник.

Она заявила гражданский иск к Владиславу Мангеру и Алексею Левину с требованием выплатить 23 млн грн морального ущерба.

По словам Веретильник, убийство Гандзюк является невосполнимой потерей для ее семьи. Кроме этого, в процессе следствия обвиняемые делали заявления, которые наносили дополнительные душевные и нравственные страдания родным погибшей.

Пострадавшие оценили нанесенный моральный ущерб в 23 миллиона гривен", - объявила она.

Напомним, херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка погибла в больнице через три месяца. В Офисе генпрокурора считают, что Гандзюк заказал Владислав Мангер.

20 августа фигурантам дела об убийстве Гандзюк продлили арест.