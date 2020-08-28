Дело Гандзюк: прокурор просит для Мангера 12 лет тюрьмы
Прокуратура просит приговорить голову Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Херсонского областного совета Алексея Левина до 12 лет лишения свободы.
Об этом говорится в обвинительном акте, который во время судебного заседания 28 августа объявил представитель государственного обвинения Андрей Синюк, передает RegioNews.
Прошу назначить окончательное наказание в виде 12 лет лишения свободы", - заявил прокурор.
Также известно, что в суде с заявлением выступила представительница родителей и гражданского мужа убитой активистки Екатерины Гандзюк Ольга Веретильник.
Она заявила гражданский иск к Владиславу Мангеру и Алексею Левину с требованием выплатить 23 млн грн морального ущерба.
По словам Веретильник, убийство Гандзюк является невосполнимой потерей для ее семьи. Кроме этого, в процессе следствия обвиняемые делали заявления, которые наносили дополнительные душевные и нравственные страдания родным погибшей.
Пострадавшие оценили нанесенный моральный ущерб в 23 миллиона гривен", - объявила она.
Напомним, херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка погибла в больнице через три месяца. В Офисе генпрокурора считают, что Гандзюк заказал Владислав Мангер.
20 августа фигурантам дела об убийстве Гандзюк продлили арест.