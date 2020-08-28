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28 серпня 2020, 17:17 1

Справа Гандзюк: прокурор просить для Мангера 12 років тюрми

28 серпня 2020, 17:17 1
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Справу розглядають у Дніпровському районному суді Києва
Справу розглядають у Дніпровському районному суді Києва
Фото: Facebook
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Прокуратура просить засудити голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Херсонської обласної ради Олексія Левіна до 12 років позбавлення волі.

Про це йдеться в обвинувальному акті, який під час судового засідання 28 серпня оголосив представник державного обвинувачення Андрій Синюк, передає RegioNews.

Прошу призначити остаточне покарання у вигляді 12 років позбавлення волі”, - заявив прокурор.

Також відомо, що у суді із заявою виступила представниця батьків і цивільного чоловіка вбитої активістки Катерини Гандзюк Ольга Веретильник.

Вона заявила цивільний позов до Владислава Мангера та Олексія Левіна з вимогою виплатити 23 млн грн моральної шкоди.

За словами Веретильник, убивство Гандзюк є непоправною втратою для її родини. Крім цього, у процесі слідства обвинувачені робили заяви, які завдавали додаткових душевних і моральних страждань рідним загиблої.

Потерпілі оцінили завдану моральну шкоду у 23 мільйони гривень”, - оголосила вона.

Нагадаємо, херсонську активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. Дівчина загинула в лікарні через три місяці. В Офісі генпрокурора вважають, що Гандзюк замовив Владислав Мангер.

20 серпня фігурантам справи про вбивство Гандзюк продовжили арешт.

суд Херсонська ОДА прокуратура розслідування Катерина Гандзюк Владислав Мангер
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