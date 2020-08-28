Справа Гандзюк: прокурор просить для Мангера 12 років тюрми
Прокуратура просить засудити голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Херсонської обласної ради Олексія Левіна до 12 років позбавлення волі.
Про це йдеться в обвинувальному акті, який під час судового засідання 28 серпня оголосив представник державного обвинувачення Андрій Синюк, передає RegioNews.
Прошу призначити остаточне покарання у вигляді 12 років позбавлення волі”, - заявив прокурор.
Також відомо, що у суді із заявою виступила представниця батьків і цивільного чоловіка вбитої активістки Катерини Гандзюк Ольга Веретильник.
Вона заявила цивільний позов до Владислава Мангера та Олексія Левіна з вимогою виплатити 23 млн грн моральної шкоди.
За словами Веретильник, убивство Гандзюк є непоправною втратою для її родини. Крім цього, у процесі слідства обвинувачені робили заяви, які завдавали додаткових душевних і моральних страждань рідним загиблої.
Потерпілі оцінили завдану моральну шкоду у 23 мільйони гривень”, - оголосила вона.
Нагадаємо, херсонську активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. Дівчина загинула в лікарні через три місяці. В Офісі генпрокурора вважають, що Гандзюк замовив Владислав Мангер.
20 серпня фігурантам справи про вбивство Гандзюк продовжили арешт.