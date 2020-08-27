Суд дал согласие на задержание организатора "убийства" Бабченка

Прокуратура настаивала, чтобы суд разрешил объявить Пивоварника в розыск

Прокуратура настаивала, чтобы суд разрешил объявить Пивоварника в розыск

Фото из открытых источников

Шевченковский райсуд Киева дал разрешение на задержание Вячеслава Пивоварника, который сейчас скрывается в России. Его считают вероятным организатором убийства журналиста Аркадия Бабченка, которое так и не удалось совершить.

Об этом свидетельствует информация в Едином реестре судебных решений, сообщает RegioNews.

Известно, что Пивоварника обвиняют в госизмене, финансировании терроризма, подготовке теракта, незаконном обращении с оружием и взрывчаткой, организации и подстрекательстве к убийству.

Обвинительный акт против злоумышленника передали в суд еще в ноябре 2018 года.

Как известно, 29 мая 2018 года российского журналиста якобы расстреляли на пороге его киевской квартиры. 30 августа в СБУ заявили, что Бабченко живой, а убийство инсценировали, чтобы найти заказчика.

Организатором преступления оказался Борис Герман. Его задержали, но впоследствии отпустили по состоянию здоровья. Именно Герман заявил, что заказчиком убийства якобы является гражданин Украины Вячеслав Пивоварник.

Напомним, что с врача и волонтера Юлии Кузьменко, который подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета, сняли электронный браслет.