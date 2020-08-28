Чиновника ГСЧС с сообщниками поймали на вымогательстве 70 тысяч долларов

Злоумышленник привлек к делу двух знакомых, как посредников

Злоумышленник привлек к делу двух знакомых, как посредников

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Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева задержан сотрудник ГСЧС Украины и двое посредников на вымогательстве и получении неправомерной выгоды, а также подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 368-4 и ч. 1 ст . 369 УК Украины).

Как сообщает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Сотрудник ГСЧС и его сообщники требовали от представителя полиграфического предприятия $35 тыс. за выдачу разрешительных документов в сфере противопожарной безопасности и еще $10 тыс. - за составление экспертного заключения противопожарного состояния производственного объекта площадью более 5 тыс. кв. м. без фактического выезда на него", - говорится в сообщении.

Кроме того, посредники склонили предпринимателя к предоставлению неправомерной выгоды в сумме $25 тыс. должностному лицу правоохранительного органа за беспрепятственное ведение бизнеса после получения всех разрешений.

Правоохранители задокументировали получение этими лицами $70 тыс. в два этапа. После передачи второго транша - $60 тыс. посредников задержали в одном из ресторанов в центре Киева, а чиновника ГСЧС задержали в рабочем кабинете, у него обнаружили $1,2 тыс. с первого "транша".

В настоящее время происходят обыски по местам жительства и работы фигурантов производства.

Планируется сообщить задержанным о подозрении в совершении преступлений по ч.4 ст.368, ч. 2 ст.368-4 и ч.1 ст.369 УК украины, и избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала противоправную деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry, от которой пострадали 600 тысяч вкладчиков.