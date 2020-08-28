Светличная собирает команду сбитых коррупционеров на Харьковские выборы

В команду Светличной перешла экс-глава РГА Елена Заец (Петренко), к которой "есть вопросы у правоохранителей"

В команду Светличной перешла экс-глава РГА Елена Заец (Петренко), к которой "есть вопросы у правоохранителей"

Об этом на своей странице в Facebook написала замглавы Харьковской ОГА Татьяна Егорова-Луценко, сообщает RegioNews.

"Обращаю внимание СМИ на манипуляцию со стороны экс-главы Зачепиловской РГА Елены Заяц (Петренко). Документы на её увольнение были направлены в ОП две недели назад. Петренко не справилась с поставленными задачами. К её решениям на посту главы РГА есть вопросы, в частности у правоохранителей. Сегодня Петренко решила сработать на опережение и перебежала в политическую силу Юлии Светличной", - написала Татьяна Егорова-Луценко.

В то же время, как сообщил телеграмм-канал "Украина Сейчас" , "Петренко является креатурой недавно восстановленного судом люстрированного полковника СБУ времён Януковича - Владимира Верхогляда. Петренко фигурирует в нескольких расследованиях правоохранителей, одно из которых касается хищений на строительстве общественных туалетов. Зачем Светличная собирает в свою политсилу таких персонажей, неизвестно".

Информацию о переходе под крыло Юлии Светличной опубликовала у себе в Facebook сама Елена Заец (Петренко) . "Решила идти на местные выборы с Блоком Светличной "Разом" и инициативной группой "Реверс". Приобщаюсь к силе, которая сможет принести перемены нашему району на лучшее, а примеров действительно очень много, за последние 5 лет", - написала Заец (Петренко).

У Светличной данный переход пока не подтверждают.

Напомним, сегодня также стало известно, что помощнице Юлии Светличной, Марие Андреас вручили подозрение по статье "подделка документов" за период работы в Харьковской ОГА. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области. "Сегодня бывшей советнице вручили подозрение по части 4 статьи 358 - использование заведомо поддельного документа", - заявили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что бывшая руководительница Харьковской ОГА и ныне внефракционный народный депутат 9 созыва Юлия Светличная готовит свой локальный проект к местным выборам в Харькове "Блок Юлии Светличной "Разом", и может составить конкуренцию действующему мэру города Геннадию Кернесу.