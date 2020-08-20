На Днепропетровщине депутата райсовета задержали за взятку
Депутат Никопольского районного совета Днепропетровской области был задержан при получении взятки.
Об этом сообщает военная прокуратура Южного региона, передает RegioNews.
По данным следствия, депутат от ВО "Батькивщина" и одновременно заместитель начальника Никопольского управления защитных массивов днепровских водохранилищ был задержан при получении взятки в 48 тыс. гривен.
В целом депутат требовал 100 тысяч гривен за принятие решения о предоставлении в аренду складов, принадлежащих Управлению.
Он также должен был составить и подписать договор аренды имущества коммерческой фирме.
Возбуждено уголовное дело по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.
Напомним, в Днепре директора метрополитена подозревают в махинациях на 240 млн грн. Чиновника подозревают в служебной халатности, дело расследует СБУ.