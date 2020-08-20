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20 августа 2020, 15:04 5

На Днепропетровщине депутата райсовета задержали за взятку

20 августа 2020, 15:04 5
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Фото: прокуратура
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Депутат Никопольского районного совета Днепропетровской области был задержан при получении взятки.

Об этом сообщает военная прокуратура Южного региона, передает RegioNews.

По данным следствия, депутат от ВО "Батькивщина" и одновременно заместитель начальника Никопольского управления защитных массивов днепровских водохранилищ был задержан при получении взятки в 48 тыс. гривен.

В целом депутат требовал 100 тысяч гривен за принятие решения о предоставлении в аренду складов, принадлежащих Управлению.

Он также должен был составить и подписать договор аренды имущества коммерческой фирме.

Возбуждено уголовное дело по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Напомним, в Днепре директора метрополитена подозревают в махинациях на 240 млн грн. Чиновника подозревают в служебной халатности, дело расследует СБУ.

Днепр коррупция райсовет задержание полиция прокуратура
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