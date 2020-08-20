На Дніпропетровщині депутата райради затримали за хабар
Депутат Нікопольської районної ради Дніпропетровської області був затриманий під час отримання хабаря.
Про це повідомляє військова прокуратура Південного регіону, передає RegioNews.
За даними слідства, депутат від ВО "Батьківщина" і водночас заступник начальника Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ був затриманий під час отримання хабаря у 48 тис. гривень.
Загалом депутат вимагав 100 тисяч гривень за прийняття рішення про надання в оренду складів, які належать Управлінню.
Він також мав скласти і підписати договір оренди майна комерційній фірмі.
Відкрита кримінальна справа за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Нагадаємо, у Дніпрі директора метрополітену підозрюють у махінаціях на 240 млн грн. Чиновника підозрюють у службовій недбалості, справу розслідує СБУ.