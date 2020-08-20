На Дніпропетровщині депутата райради затримали за хабар

Йому загрожує від п’яти до десяти років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади

Йому загрожує від п’яти до десяти років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади

Фото: прокуратура

Депутат Нікопольської районної ради Дніпропетровської області був затриманий під час отримання хабаря.

Про це повідомляє військова прокуратура Південного регіону, передає RegioNews.

За даними слідства, депутат від ВО "Батьківщина" і водночас заступник начальника Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ був затриманий під час отримання хабаря у 48 тис. гривень.

Загалом депутат вимагав 100 тисяч гривень за прийняття рішення про надання в оренду складів, які належать Управлінню.

Він також мав скласти і підписати договір оренди майна комерційній фірмі.

Відкрита кримінальна справа за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Нагадаємо, у Дніпрі директора метрополітену підозрюють у махінаціях на 240 млн грн. Чиновника підозрюють у службовій недбалості, справу розслідує СБУ.