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20 серпня 2020, 15:04 4

На Дніпропетровщині депутата райради затримали за хабар

20 серпня 2020, 15:04 4
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Фото: прокуратура
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Депутат Нікопольської районної ради Дніпропетровської області був затриманий під час отримання хабаря.

Про це повідомляє військова прокуратура Південного регіону, передає RegioNews.

За даними слідства, депутат від ВО "Батьківщина" і водночас заступник начальника Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ був затриманий під час отримання хабаря у 48 тис. гривень.

Загалом депутат вимагав 100 тисяч гривень за прийняття рішення про надання в оренду складів, які належать Управлінню.

Він також мав скласти і підписати договір оренди майна комерційній фірмі.

Відкрита кримінальна справа за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Нагадаємо, у Дніпрі директора метрополітену підозрюють у махінаціях на 240 млн грн. Чиновника підозрюють у службовій недбалості, справу розслідує СБУ.

Дніпро корупція райрада затримання поліція прокуратура
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