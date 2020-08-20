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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
20 августа 2020, 12:56 4

Еще одному фигуранту дела о коррупции в Укроборонпроме вручили подозрение

20 августа 2020, 12:56 4
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В марте 2019 года вышло расследование о коррупционных схемах в оборонном секторе
В марте 2019 года вышло расследование о коррупционных схемах в оборонном секторе
Фото: Bihus.info
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НАБУ сообщило о подозрении во взяточничестве одному из фигурантов коррупционного скандала в "Укроборонпроме" Виталию Жукову.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник в интервью изданию "Украинская правда", передает RegioNews.

На сегодня Жукову еще объявлено подозрение в даче взятки ... Я дату точно не скажу. Но это буквально недавно", - сказал Сытник.

Он также отказался отвечать на вопрос о том, кому именно передавал взятку Жуков, но заверил, что в ближайшее время НАБУ "окончательно даст оценку всему тому, о чем говорилось".

По словам Сытника, к середине осени этого года ведомство "попытается дать ответы на все вопросы" по оборудкам в оборонном секторе.

Напомним, в прошлом году после журналистского расследования НАБУ открыло уголовное производства против Олега Гладковского. В октябре его арестовали и выпустили под залог. Недавно Гладковский добился возможности выезжать за пределы области.

3 июня САП и НАБУ завершили следствие по делу Гладковского, его подозревают в нанесении ущерба государству на 17,44 млн грн.

САП НАБУ Укроборонпром коррупция Олег Гладковский
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