АМКУ открыл дело в отношении строительства Подольско-Воскресенского моста в Киеве

Ведомство планирует обратиться за помощью в расследовании к правоохранительным органам

Ведомство планирует обратиться за помощью в расследовании к правоохранительным органам

Фото: Facebook

Антимонопольный комитет возбудил дело по признакам сговора на тендерах при строительстве Подольско-Воскресенского моста в Киеве.

Об этом в Facebook сообщил председатель отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, передает RegioNews.

По данным ведомства, нарушения зафиксированы на общую сумму около 100 млн грн.

В частности, АМКУ насторожили тендеры, проведенные коммунальным предприятием "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" с участием двух других фирм, в частности строительной компании "Укрбуд".

Было зафиксировано снижение участниками торгов ценовых предложений, совместное использовании IP-адресов для управления счетами, подачу документов на тендеры с одного IP-адреса и совместное использовании IP-адресов для отчетности в органы ГНС.

По данным АМКУ, это типичный набор действий, которые могут свидетельствовать о сговоре при проведении тендеров.

Весной 2020 года в АМКУ уже было открыто дело по признакам антиконкурентного сговора при проведении тендерных процедур между Генподрядчиком строительства упомянутого моста компании "Эко-Строй-Трейд" и ООО "ФОРМА" на общую сумму более 4 млрд. Сейчас идет сбор доказательств", - сообщил Хмельницкий.

Напомним, ранее СБУ разоблачила многомиллионные злоупотребления при строительстве в зоне отчуждения. Коммерческие структуры "Укрбуда" оштрафовали на 117 миллионов гривен.