В Днепре директора метрополитена подозревают в махинациях на 240 млн грн

Чиновника подозревают в служебной халатности, дело расследует СБУ

Чиновника подозревают в служебной халатности, дело расследует СБУ

Фото: flickr

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области, передает RegioNews.

По данным следствия, в июле 2016 года между метрополитеном Днепра и другим акционерным обществом был заключен контракт на завершение строительства метрополитена.

Однако директор метрополитена зная, что подрядчик не имеет достаточного количества работников и техники и отстает от графика, разрешил предприятию получать денежные средства независимо от факта выполнения работ.

В результате таких действий за период 2018-2019 гг подрядчику были излишне перечислены бюджетные средства в сумме почти 240 млн грн за работы, которые фактически не выполнялись", - говорится в сообщении.

Кроме того, в контракт были безосновательно включены работы, которые уже выполнены и оплачены государством в 2012 году на общую сумму более 14 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Управлением СБУ в Днепропетровской области. Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения и отстранению от должности.

Напомним, в июле привлекли к криминалу почти сотню коррупционеров. На восьмерых человек наложены дисциплинарные взыскания.