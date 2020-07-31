Первый премьер Украины Фокин может войти в состав делегации ТКГ - Кравчук

Участники украинской делегации планируют собраться на днях

Участники украинской делегации планируют собраться на днях

Фото: liga.net

87-летний Витольд Фокин, возглавлявший правительство Украины с 1990 по 1992 год, может войти в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Об этом в эфире "Украина 24" сказал новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, пишет Regionews.

Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине. Это Витольд Фокин, его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс, чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут", - сказал Кравчук.

По словам Кравчука, участники делегации планируют собраться на днях.

В понедельник в 15:00 будем собираться всей делегацией, поговорим, познакомимся, каждый выскажет свое мнение, что он видит, как он видит. Потому что у Зеленского есть одна цель - активное наступление по всем вопросам: политическим, идеологическим. Это означает, что мы не можем отставать, что мы заинтересованы, что мир должен быть не на словах, а на деле", - отметил политик.

Напомним, ранее первый президент Украины и глава делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, на какие уступки готов пойти по урегулированию ситуации на Донбассе.