14:47  12 августа
Мэр Ровно Хомко официально отказался баллотироваться на четвертый срок
19:18  12 августа
В Днепре проходит акция против "Днепровского референдума"
17:54  12 августа
В зоне ООС зафиксировано три случая нарушения перемирия, потерь нет - штаб
UA | RU
UA | RU
12 августа 2020, 17:54 5

В зоне ООС зафиксировано три случая нарушения перемирия, потерь нет - штаб

12 августа 2020, 17:54 5
Читайте також українською мовою
Украинские военнослужащие соблюдали режим прекращения огня
Украинские военнослужащие соблюдали режим прекращения огня
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

С начала суток в зоне проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации осуществили три огневые провокации против украинских военных.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, возле населенных пунктов Марьинка и Южное было замечено несколько неприцельных автоматических очередей врага из стрелкового оружия. Также зафиксирован факт провокации со стороны вооруженных формирований Российской Федерации неподалеку Красногоровки.

На этом участке с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2", - говорится в сообщении.

По данным штаба, вражеские огневые провокации не несли угрозы для украинских военных, поэтому оружие в ответ они не применяли.

С начала текущих суток на участках ответственности подавляющего большинства наших подразделений не прозвучало ни одного выстрела со стороны противника. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - добавили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали два обстрела, потерь и ранений среди украинских военных не было.

Донбасс ООС Украина война обстрел АТО
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кравчук рассказал, кто должен инвестировать в свободную экономическую зону Донбасса
12 августа 2020, 13:18
В оккупированном Крыму штрафуют за пересечение КПВВ с украинским паспортом - правозащитники
12 августа 2020, 12:06
Кравчук предлагает в отношении ОРДЛО отказаться от понятия "особый статус"
12 августа 2020, 11:39
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Главы ОГА и их залеты. Когда Зеленский начнет чистку областных "конюшен"
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »