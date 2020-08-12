В зоне ООС зафиксировано три случая нарушения перемирия, потерь нет - штаб

Украинские военнослужащие соблюдали режим прекращения огня

Украинские военнослужащие соблюдали режим прекращения огня

Фото: flickr

С начала суток в зоне проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации осуществили три огневые провокации против украинских военных.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, возле населенных пунктов Марьинка и Южное было замечено несколько неприцельных автоматических очередей врага из стрелкового оружия. Также зафиксирован факт провокации со стороны вооруженных формирований Российской Федерации неподалеку Красногоровки.

На этом участке с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2", - говорится в сообщении.

По данным штаба, вражеские огневые провокации не несли угрозы для украинских военных, поэтому оружие в ответ они не применяли.

С начала текущих суток на участках ответственности подавляющего большинства наших подразделений не прозвучало ни одного выстрела со стороны противника. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - добавили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали два обстрела, потерь и ранений среди украинских военных не было.