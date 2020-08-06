Зеленский объяснил, почему главой делегации в ТКГ был назначен Кравчук

По словам президента, на эту должность было несколько кандидатур

По словам президента, на эту должность было несколько кандидатур

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Леонид Кравчук стал главой делегации в ТКГ по Донбассу, так как он "опытный человек и пользуется авторитетом".

Об этом он заявил на брифинге во время рабочей поездки в Донецкую область, передает RegioNews.

У нас было несколько кандидатур. Я считаю, что возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, пользующийся авторитетом во всей Украине, в частности на временно оккупированных территориях", - сказал Зеленский.

По словам президента, с Кравчуком будут работать первый украинский премьер-министр Витольд Фокин, вицепремьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и советник президента Руслан Демченко.

У нас достаточно мощная группа. Я только сейчас вижу рост количества переговоров и встреч", - отметил президент.

При этом он поблагодарил предыдущего председателя делегации Леониду Кучму за его работу и отметил, что он действительно покинул пост, потому что "устал".

Напомним, 28 июля Леонид Кучма прекратил работу в ТКГ по Донбассу. 30 июля президент Зеленский официально назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.

Позже Крачук заявил, что первый премьер Украины Фокин может войти в состав делегации ТКГ.