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Ситуация на Донбассе: боевики совершили 4 обстрела за сутки
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13 августа 2020, 08:19

Ситуация на Донбассе: боевики совершили 4 обстрела за сутки

13 августа 2020, 08:19
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Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий
Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий
Фото: из открытых источников
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За минувшие сутки вооруженные формирования боевиков на Донбассе осуществили четыре обстрела. В результате вражеских обстрелов никто из украинских защитников не пострадал, однако, во время выполнения боевого задания из-за неосторожности погиб один военнослужащий.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Боевики провели провокации вблизи Марьинки и Южного - были зафиксированы несколько автоматических очередей со стрелкового оружия, а вблизи Железного боевики использовали автоматический станковый гранатомет и произвели два выстрела.

Еще один факт провокации зафиксирован неподалеку Красногоровки. На этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

Отмечается, что украинские военные огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток, 13 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В то же время, во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил.

Обстоятельства и причины смерти выясняют представители Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка в ВСУ.

"С грустью сообщаем, что во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью, умер военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, сутками ранее на Донбассе зафиксировали два обстрела, потерь и ранений среди украинских военных не было.

Донбасс ОРДЛО ООС боевики обстрелы
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