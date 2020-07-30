Зеленский официально назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ

Кравчук будет работать на общественных началах

Кравчук будет работать на общественных началах

Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу.

Соответствующий указ № 302 от 30 июля обнародован на официальном сайте главы государства, пишет RegioNews.

Ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Кравчука Леонида Макаровича – президента Украины в 1991 – 1994 годах, определив его главой делегации”, – говорится в документе.

При этом из состава делегации был выведен второй президент Украины Леонид Кучма. Он освобожден от исполнения обязанностей главы делегации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно распоряжению президента № 424, Кравчук будет осуществлять деятельность в ТКГ на общественных началах.

Как известно, сегодня Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу.