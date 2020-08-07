В Польше арестовали очередного фигуранта дела о коррупции Новака
В Польше суд отправил под арест на три месяца задержанного ранее фигуранта дела коррупции бывшего главы "Укравтодора" Славомира Новака.
Об этом сообщает "Польское радио", передает RegioNews.
По данным издания, его задержали 5 августа и предъявили обвинение в предложении Новаку 700 тыс. злотых взятки.
Подозреваемые договорились, что Славомир Н. будет незаконно влиять на выбор "Укравтодором" предложения, составленного компанией Александра Д. Предложение касалось подготовки проектных документов и надзора за работами при ремонте автодороги в Украине", - говорится в сообщении прокуратуры Варшавы.
По данным следствия, подозреваемый Александр Д. пообещал Новаку взятку в размере 10 процентов от стоимости контракта на сумму 1,65 млн евро.
Эту сумму он должен был передать в виде оплаты фиктивных консультационных услуг для компании, зарегистрированной для этого на Кипре по рекомендации Новака.
Напомним, 20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака по подозрению в коррупции.
Позже НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши провели обыски в Киеве и Львове.
Вчера, 21 июля, в прокуратуре Варшавы предъявили официальные обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку.
30 июля НАБУ сообщило подозрение шестому фигуранту дела о коррупции Новака, это владелец украинских фирм, работающих в сфере дорожного строительства.