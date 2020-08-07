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07 августа 2020, 10:49 3

В Польше арестовали очередного фигуранта дела о коррупции Новака

07 августа 2020, 10:49 3
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Он обещал главе "Укравтодора" взятку 10 процентов от стоимости контракта на сумму 1,65 млн евро
Он обещал главе "Укравтодора" взятку 10 процентов от стоимости контракта на сумму 1,65 млн евро
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В Польше суд отправил под арест на три месяца задержанного ранее фигуранта дела коррупции бывшего главы "Укравтодора" Славомира Новака.

Об этом сообщает "Польское радио", передает RegioNews.

По данным издания, его задержали 5 августа и предъявили обвинение в предложении Новаку 700 тыс. злотых взятки.

Подозреваемые договорились, что Славомир Н. будет незаконно влиять на выбор "Укравтодором" предложения, составленного компанией Александра Д. Предложение касалось подготовки проектных документов и надзора за работами при ремонте автодороги в Украине", - говорится в сообщении прокуратуры Варшавы.

По данным следствия, подозреваемый Александр Д. пообещал Новаку взятку в размере 10 процентов от стоимости контракта на сумму 1,65 млн евро.

Эту сумму он должен был передать в виде оплаты фиктивных консультационных услуг для компании, зарегистрированной для этого на Кипре по рекомендации Новака.

Напомним, 20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака по подозрению в коррупции.

Позже НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши провели обыски в Киеве и Львове.

Вчера, 21 июля, в прокуратуре Варшавы предъявили официальные обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку.

30 июля НАБУ сообщило подозрение шестому фигуранту дела о коррупции Новака, это владелец украинских фирм, работающих в сфере дорожного строительства.

суд арест коррупция Польша Укравтодор Славомир Новак
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