В Польше арестовали очередного фигуранта дела о коррупции Новака

Он обещал главе "Укравтодора" взятку 10 процентов от стоимости контракта на сумму 1,65 млн евро

Он обещал главе "Укравтодора" взятку 10 процентов от стоимости контракта на сумму 1,65 млн евро

В Польше суд отправил под арест на три месяца задержанного ранее фигуранта дела коррупции бывшего главы "Укравтодора" Славомира Новака.

Об этом сообщает "Польское радио", передает RegioNews.

По данным издания, его задержали 5 августа и предъявили обвинение в предложении Новаку 700 тыс. злотых взятки.

Подозреваемые договорились, что Славомир Н. будет незаконно влиять на выбор "Укравтодором" предложения, составленного компанией Александра Д. Предложение касалось подготовки проектных документов и надзора за работами при ремонте автодороги в Украине", - говорится в сообщении прокуратуры Варшавы.

По данным следствия, подозреваемый Александр Д. пообещал Новаку взятку в размере 10 процентов от стоимости контракта на сумму 1,65 млн евро.

Эту сумму он должен был передать в виде оплаты фиктивных консультационных услуг для компании, зарегистрированной для этого на Кипре по рекомендации Новака.

Напомним, 20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака по подозрению в коррупции.

Позже НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши провели обыски в Киеве и Львове.

Вчера, 21 июля, в прокуратуре Варшавы предъявили официальные обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку.

30 июля НАБУ сообщило подозрение шестому фигуранту дела о коррупции Новака, это владелец украинских фирм, работающих в сфере дорожного строительства.