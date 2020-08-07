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07 августа 2020, 10:32 1

Двое чиновников предстанут перед судом за растрату 20 млн гривен КГГА

07 августа 2020, 10:32 1
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Фото: Судебная власть
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Прокуратура Киевской области в суд направила обвинительный акт в уголовном производстве в отношении директора коммунального предприятия, его заместителя и директора общества с ограниченной ответственностью, которые обвиняются в растрате имущества Киевской городской государственной администрации, а именно денежных средств в сумме свыше 20 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновники закупили несуществующее программное обеспечение для функционирования коммунальной инфраструктуры на территории города Киева и за выполнение данных работ перечислили денежные средства в сумме свыше 20 миллионов гривен.

На имущество обвиняемых наложили арест с целью дальнейшего возмещения причиненных убытков территориальной общине города.

В случае доказательства вины, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Напомним, суд взял под стражу с правом залога директора департамента Харьковской ОГА.

суд Киев чиновники прокуратура коррупция КГГА
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