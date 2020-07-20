Задержание экс-главы "Укравтодора": НАБУ и САП проводят обыски в Киеве и Львове
Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши проводят обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Следственные действия осуществляют силами международной следственной группы в офисах "Укравтодора", компаний-участниц тендеров государственного агентства, а также по месту жительства бывших должностных лиц государственного агентства и граждан Польши-предполагаемых участников преступной организации", - сообщают в ведомстве.
Отмечается,что в ходе следственных действий в Польше задержан по подозрению в совершении коррупционных преступлений бывшего руководителя "Укравтодора", гражданина Польши.
Ранее сообщалось, что в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу Государственной службы автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомира Новака - его подозревают в коррупции, отмывании денег и управлении организованной преступной группой.