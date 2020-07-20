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20 июля 2020, 11:04 6

Задержание экс-главы "Укравтодора": НАБУ и САП проводят обыски в Киеве и Львове

20 июля 2020, 11:04 6
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Обыски проводят по месту жительства предполагаемых участников преступной организации в сфере дорожного хозяйства
Обыски проводят по месту жительства предполагаемых участников преступной организации в сфере дорожного хозяйства
Фото: Facebook
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Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши проводят обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Следственные действия осуществляют силами международной следственной группы в офисах "Укравтодора", компаний-участниц тендеров государственного агентства, а также по месту жительства бывших должностных лиц государственного агентства и граждан Польши-предполагаемых участников преступной организации", - сообщают в ведомстве.

Отмечается,что в ходе следственных действий в Польше задержан по подозрению в совершении коррупционных преступлений бывшего руководителя "Укравтодора", гражданина Польши.

Ранее сообщалось, что в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу Государственной службы автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомира Новака - его подозревают в коррупции, отмывании денег и управлении организованной преступной группой.

НАБУ Киев САП Львов коррупция Укравтодор
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