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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
30 июля 2020, 12:50 4

НАБУ сообщило подозрение шестому фигуранту дела о коррупции Новака

30 июля 2020, 12:50 4
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Это владелец украинских фирм, работающих в сфере дорожного строительства
Это владелец украинских фирм, работающих в сфере дорожного строительства
Фото: НАБУ
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НАБУ объявило о подозрении еще одному фигуранту дела о коррупции бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным антикоррупционного бюро, конечный владелец группы компаний давал Новаку взятки, эти средства затем легализировались на территории Польши.

Эти фирмы осуществляют деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины.

Процессуальное действие выполнено 28 июля 2020 года в рамках расследования совместной следственной группы в составе НАБУ, САП, Центрального антикоррупционного бюро (Польша) и Окружной прокуратуры Варшавы", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что общее количество участников преступления составляет шесть человек.

Напомним, 20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака по подозрению в коррупции.

Позже НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши провели обыски в Киеве и Львове.

Вчера, 21 июля, в прокуратуре Варшавы предъявили официальные обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку.

НАБУ дороги коррупция Укравтодор Славомир Новак
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