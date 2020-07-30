НАБУ сообщило подозрение шестому фигуранту дела о коррупции Новака

Это владелец украинских фирм, работающих в сфере дорожного строительства

Это владелец украинских фирм, работающих в сфере дорожного строительства

Фото: НАБУ

НАБУ объявило о подозрении еще одному фигуранту дела о коррупции бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным антикоррупционного бюро, конечный владелец группы компаний давал Новаку взятки, эти средства затем легализировались на территории Польши.

Эти фирмы осуществляют деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины.

Процессуальное действие выполнено 28 июля 2020 года в рамках расследования совместной следственной группы в составе НАБУ, САП, Центрального антикоррупционного бюро (Польша) и Окружной прокуратуры Варшавы", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что общее количество участников преступления составляет шесть человек.

Напомним, 20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака по подозрению в коррупции.

Позже НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши провели обыски в Киеве и Львове.

Вчера, 21 июля, в прокуратуре Варшавы предъявили официальные обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку.