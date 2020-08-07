У Польщі заарештували чергового фігуранта справи про корупцію Новака

Він обіцяв голові "Укравтодору" хабар 10 відсотків від вартості контракту на суму 1,65 млн євро

Він обіцяв голові "Укравтодору" хабар 10 відсотків від вартості контракту на суму 1,65 млн євро

У Польщі суд відправив під арешт на три місяці затриманого раніше фігуранта справи корупції колишнього голови "Укравтодору" Славомира Новака.

Про це повідомляє "Польське радіо", передає RegioNews.

За даними видання, його затримали 5 серпня і висунули обвинувачення у пропозиції Новаку 700 тис. злотих хабара.

Підозрювані домовилися, що Славомир Н. буде незаконно впливати на вибір "Укравтодором" пропозиції, складеної компанією Олександра Д. Пропозиція стосувалася підготовки проектних документів та нагляду за роботами під час ремонту автодороги в Україні", - йдеться в повідомленні прокуратури Варшави.

За даними слідства, підозрюваний Олександр Д. пообіцяв Новаку хабар у розмірі 10 відсотків від вартості контракту на суму 1,65 млн євро.

Цю суму він мав переказати у вигляді оплати фіктивних консультаційних послуг для компанії, зареєстрованої для цього на Кіпрі за рекомендацією Новака.

Нагадаємо, 20 липня у Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака за підозрою в корупції.

Пізніше НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі провели обшуки в Києві та Львові.

Учора, 21 липня, у прокуратурі Варшави висунули офіційні звинувачення колишньому керівнику "Укравтодору" Славоміру Новаку.

30 липня НАБУ повідомило підозру шостому фігуранту справи про корупцію Новака, це власник українських фірм, що працюють у сфері дорожнього будівництва.