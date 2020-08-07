Суд взял под стражу с правом залога директора департамента Харьковской ОГА

Ему установили залог в размере более 630 тысяч гривен

Ему установили залог в размере более 630 тысяч гривен

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Высший антикоррупционный суд взял под стражу директора одного из департаментов Харьковской ОГА, которого ранее задержали при получении взятки в размере 1,32 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает RegioNews.

Известно, что судья применил к чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 630,6 тысяч гривен.

Судья частично удовлетворил ходатайство и применил к чиновнику Харьковской ОГА мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 прожиточных минимумов", - говорится в сообщении.

Директор департамента капитального строительства Харьковской ОГА Андрей Винниченко был задержан вечером 3 августа. По информации НАБУ, он требовал взятку за "помощь" частному предпринимателю в подключении электроустановок его компании к электрическим сетям.

6 августа Винниченко сообщили о подозрении в мошенничестве и вымогательстве взятки.

Напомним, вечером 3 августа сотрудники НАБУ разоблачили директора одного из департаментов Харьковской ОГА на получении 1,32 млн грн взятки.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что задержание Винниченко не связано с его работой в облгосадминистрации.