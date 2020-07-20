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20 июля 2020, 10:09 5

Экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака задержали в Польше

20 июля 2020, 10:09 5
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Его подозревают в коррупции 
Его подозревают в коррупции 
Фото: из открытых источников
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В Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу Государственной службы автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомира Новака - его подозревают в коррупции, отмывании денег и управлении организованной преступной группой. 

Как передает RegioNews, об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин на своей странице в Twitter.

Отмечается, что также задержали "Дариуша С., бывшего командира JW" GROM "и предпринимателя из Гданьска Яцека П.". Детали задержания пообещали раскрыть позже.

Польское издание PAP отмечает, что "бывший министр транспорта Славомир Н. был задержан по подозрению в управлении организованной преступной группой".

Напомним, Новак с 2011 по 2013 год работал на должности министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши в правительстве премьера Дональда Туска. Также он занимал должность главы "Укравтодора" до 2019 года.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет передать "Укравтодору" дороги местного значения.

Укравтодор Польша министр коррупция деньги
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