В Польше выдвинули обвинения экс-главе "Укравтодора"

Его обвиняют в получении выгоды от коррупции

Его обвиняют в получении выгоды от коррупции

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Как передает RegioNews, об этом сообщает Европейская Правда.

Новаку предъявили обвинения в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.

Также его подозревают в вымогательстве и получении имущественных и личных выгод в обмен на предоставление частным субъектам контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании средств, полученных во время этих преступлений.

В результате он получил 1 300 000 злотых (почти 300 тыс. евро – ред.)" - сказала пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы Мирослава Хыр.

Помимо этого, его подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

Напомним, 20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака по подозрению в коррупции.

Позже НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши провели обыски в Киеве и Львове.