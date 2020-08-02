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02 августа 2020, 13:00 1

Местная власть не может смягчать карантинные ограничения - Степанов

02 августа 2020, 13:00 1
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Органы местного самоуправления могут лишь усиливать введенные ограничительные меры
Органы местного самоуправления могут лишь усиливать введенные ограничительные меры
Фото: ua-rating.com
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Ответственность за соблюдение условий карантина и его нарушения полностью несет местная власть.

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

Условия карантина, согласно с нашим законодательством, устанавливает правительство, они прописаны в соответствующем постановлении правительства. А уже на территории области или региона могут только усиливать те или иные ограничения, но в любом случае законодательство не предусматривает, что органы местного самоуправления могут смягчать карантинные ограничения", - подчеркнул министр.

Степанов добавил, что местная власть также отвечает за соблюдение условий карантина. Соответствующий надзор, каждый в своем направлении, осуществляют госпродпотребслужба, Нацполиция, Национальная гвардия, Госпогранслужба.

Степанов напомнил общие условия карантина, которые действуют во всей стране: масочный режим, соблюдение социальной дистанции, пользование антисептиками.

В зависимости от уровня заболеваемости на той или иной территории, регион относится к одной из четырех зон, карантинные ограничения могут усиливаться или ослабляться.

02.08.2020 Онлайн-брифинг по ситуации с противодействием распространению коронавірусної инфекции

Онлайн-брифинг с переводом жестовою языке министра здравоохранения Украины Максима Степанова

Опубликовано Министерство здравоохранения'я України Суббота, 1 августа 2020 года.

Напомним, Украину официально поделили на четыре зоны карантина, области и города поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.

1 августа стало известно, что в Луцке местная власть отказывается усиливать карантин, хотя город относится к самой опасной зоны по распространению Covid-19.

Тогда же мэры Тернополя и Ивано-Франковска выступили против усиления карантина

коронавирус карантин Минздрав COVID-19 Максим Степанов Ограничение
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