Местная власть не может смягчать карантинные ограничения - Степанов

Органы местного самоуправления могут лишь усиливать введенные ограничительные меры

Органы местного самоуправления могут лишь усиливать введенные ограничительные меры

Фото: ua-rating.com

Ответственность за соблюдение условий карантина и его нарушения полностью несет местная власть.

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

Условия карантина, согласно с нашим законодательством, устанавливает правительство, они прописаны в соответствующем постановлении правительства. А уже на территории области или региона могут только усиливать те или иные ограничения, но в любом случае законодательство не предусматривает, что органы местного самоуправления могут смягчать карантинные ограничения", - подчеркнул министр.

Степанов добавил, что местная власть также отвечает за соблюдение условий карантина. Соответствующий надзор, каждый в своем направлении, осуществляют госпродпотребслужба, Нацполиция, Национальная гвардия, Госпогранслужба.

Степанов напомнил общие условия карантина, которые действуют во всей стране: масочный режим, соблюдение социальной дистанции, пользование антисептиками.

В зависимости от уровня заболеваемости на той или иной территории, регион относится к одной из четырех зон, карантинные ограничения могут усиливаться или ослабляться.

Напомним, Украину официально поделили на четыре зоны карантина, области и города поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.

1 августа стало известно, что в Луцке местная власть отказывается усиливать карантин, хотя город относится к самой опасной зоны по распространению Covid-19.

Тогда же мэры Тернополя и Ивано-Франковска выступили против усиления карантина