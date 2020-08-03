Геращенко пригрозил ответственностью мэрам городов, которые отказались усиливать карантин

Он считает такие действия мэров политически мотивированными

Он считает такие действия мэров политически мотивированными

Фото: Facebook

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что мэры, которые отказываются усиливать карантинные мероприятия, будут нести ответственное за каждого умершего от COVID-19.

Об этом он заявил в комментарии Общественному радио, передает RegioNews.

По его словам, местные органы власти отвечают за здоровье граждан, и отказ мэров усиливать ограничительные меры может сказаться на уровне заболеваемости.

Те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне, рассказывать, что им не нужен карантин, будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", - сказал Геращенко.

Он объяснил отказ мэров усиливать карантин тем, что это непопулярное решение накануне местных выборов.

На здоровье людей может сказаться то, когда мэры городов говорят, что не хотят карантина, потому что у них через 2 месяца выборы, и они не хотят принимать непопулярные меры", - добавил заместитель министра.

Напомним, 1 августа городские власти Луцка отказались усиливать карантин, хотя город относится к самой опасной зоне по распространению Covid-19. В тот же день мэры Тернополя и Ивано-Франковска выступили против усиления карантина в их городах.

На следующий день министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что местные власти не могут смягчать карантинные мероприятия и не имеет на это полномочий.