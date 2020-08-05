Глава Харьковской ОГА Кучер не исключает возможности баллотироваться в мэры Харькова
Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер не исключает возможности баллотироваться в мэры Харькова, если такое решение примут в «Слуге народа».
Об этом Алексей Кучер рассказал в эксклюзивном интервью Regionews.
Отвечая на вопрос о своем отношении к желанию Геннадия Кернеса баллотироваться на третий срок, Алексей Кучер ответил, что он выразил Кернесу свое мнение: "С Кернеса уже достаточно!".
Также глава ОГА не исключает возможности собственного баллотирования в мэры Харькова, если так решит партия "Слуга народа".
Я - командный игрок. Вы видите, как глава государства Владимир Зеленский увлечен процессом определения кандидатов в мэры крупных городов. Праймериз по Киеву тому свидетельство. Если президент и команда решат, что этим кандидатом буду я, то я пойду на выборы", - рассказал Кучер.
По мнению Кучера, окончательное решение партии по этому поводу станет известно через неделю-две.
Полный текст эксклюзивного интервью с Алексеем Кучером читайте здесь.