Глава Харьковской ОГА Кучер не исключает возможности баллотироваться в мэры Харькова

Алексей Кучер считает, что Геннадию Кернесу "уже достаточно" сидеть в мэрском кресле

Алексей Кучер считает, что Геннадию Кернесу "уже достаточно" сидеть в мэрском кресле

Фото: Суспильне

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер не исключает возможности баллотироваться в мэры Харькова, если такое решение примут в «Слуге народа».

Об этом Алексей Кучер рассказал в эксклюзивном интервью Regionews.

Отвечая на вопрос о своем отношении к желанию Геннадия Кернеса баллотироваться на третий срок, Алексей Кучер ответил, что он выразил Кернесу свое мнение: "С Кернеса уже достаточно!".

Также глава ОГА не исключает возможности собственного баллотирования в мэры Харькова, если так решит партия "Слуга народа".

Я - командный игрок. Вы видите, как глава государства Владимир Зеленский увлечен процессом определения кандидатов в мэры крупных городов. Праймериз по Киеву тому свидетельство. Если президент и команда решат, что этим кандидатом буду я, то я пойду на выборы", - рассказал Кучер.

По мнению Кучера, окончательное решение партии по этому поводу станет известно через неделю-две.

Полный текст эксклюзивного интервью с Алексеем Кучером читайте здесь.