Полиция Сумщины проверяет информацию о стрельбе, якобы устроенной главой ОГА Грищенко

Стрельбу устроили во время празднования назначения нового начальника полиции области

Стрельбу устроили во время празднования назначения нового начальника полиции области

Фото: sumy.today

Полиция начала проверку информации и назначила служебное расследование по данному поводу.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на sumy.today.

Вчера депутат Ямпольского райсовета Александр Тахтай на своей странице в Facebook со ссылками на собственные источники в правоохранительных органах сообщил, что во время празднования назначения нового начальника Главного управления Национальной полиции в Сумской области, в Лебединском районе вроде председатель Сумской ОГА Роман Грищенко достал оружие и начал стрелять.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НОВОГО НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ СУМЩИНЫ ОКОНЧИЛОСЬ СТРЕЛЬБОЙ В ЛЕСУ По сообщениям доверенного источника и ряда... Опубликовано Александром Тахтаєм Неділя, 26 июля 2020 г.

Сегодня в ГУ Нацполиции Сумской области прокомментировали эту информацию:

В ходе мониторинга соцсети Facebook сотрудники полиции обнаружили эту публикацию. Данное сообщение было зарегистрировано, назначена проверка. Кроме того, полицией назначено служебное расследование по данному поводу”, - сообщил начальник отдела коммуникации ГУ НП в Сумской области Владимир Крупецких.

На вопрос журналиста, действительно ли при стрельбе присутствовало руководство полиции, Владимир Крупецких ответил, что пока ничего не может сказать по данному поводу.

Напомним, несколько недель назад председатель Сумской ОГА Роман Грищенко получил выговор от президента Зеленского за неудовлетворительную кадровую политику по подбору председателей РГА в области.