В Херсонской области погиб полицейский, спасая тонущих детей

Детей уносило течением в море на надувных кругах

Детей уносило течением в море на надувных кругах

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

В Херсонской области на Арабатской стрелке утонул 33-летний полицейский, он бросился спасать детей, которых уносило течением.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

В свои выходные сотрудник Новокаховского межрайонного отдела областного управления полиции охраны поехал с женой отдохнуть на Арабатскую стрелку. 33-летний старший сержант увидел, как группу подростков на надувных кругах течением уносило на глубину. Не колеблясь, он бросился им на помощь, а следом - другие взрослые курортники.

Подросткам помогли добраться до берега, и только тогда, когда все более-менее успокоились, участники импровизированной спасательной операции заметили, что первый, кто поплыл за детьми, исчез. Его начали тоже искать, и нашли мертвым", – говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели полицейского выясняет следствие.

Ранее сообщалось, что в Нежине Черниговской области возле собственного автомобиля подорвался 53-летний мужчина.