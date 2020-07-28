09:51  28 июля
Суточный показатель COVID-19 в Украине вырос: заразились 919 человек
10:49  28 июля
Минздрав разрешит работу детских лагерей с 1 августа, но не во всех регионах
08:19  28 июля
Перемирие на Донбассе: за сутки боевики трижды открывали огонь
UA | RU
UA | RU
28 июля 2020, 12:42 4

В Херсонской области погиб полицейский, спасая тонущих детей

28 июля 2020, 12:42 4
Читайте також українською мовою
Детей уносило течением в море на надувных кругах
Детей уносило течением в море на надувных кругах
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
Читайте також
українською мовою

В Херсонской области на Арабатской стрелке утонул 33-летний полицейский, он бросился спасать детей, которых уносило течением.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

В свои выходные сотрудник Новокаховского межрайонного отдела областного управления полиции охраны поехал с женой отдохнуть на Арабатскую стрелку. 33-летний старший сержант увидел, как группу подростков на надувных кругах течением уносило на глубину. Не колеблясь, он бросился им на помощь, а следом - другие взрослые курортники.

Подросткам помогли добраться до берега, и только тогда, когда все более-менее успокоились, участники импровизированной спасательной операции заметили, что первый, кто поплыл за детьми, исчез. Его начали тоже искать, и нашли мертвым", – говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели полицейского выясняет следствие.

Ранее сообщалось, что в Нежине Черниговской области возле собственного автомобиля подорвался 53-летний мужчина.

полиция море трагедия Нацполиция курорты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
Все видео »
"Свобода" и мусор, или За что хотели убить заместителя черкасского мэра
Члены общественных советов и кандидаты в депутаты: кто контролирует автовокзалы Черниговщины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Все блоги »