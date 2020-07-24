"Полтавского террориста" объявили в розыск, за него обещают вознаграждение

Сумму вознаграждения в полиции еще не назвали

Сумму вознаграждения в полиции еще не назвали

Фото: Facebook

Полиция Полтавской области пообещала денежное вознаграждение за помощь в поимке "полтавского террориста", поиски которого продолжаются уже второй день.

Об этом агентству "УНИАН" сообщил пресс-офицер полиции Полтавской области Роман Гришин, передает RegioNews.

Мы сегодня объявим о том, что за информацию, которая поможет в розыске особо опасного преступника, полиция заплатит денежное вознаграждение", - сказал он.

Гришин добавил, сумму вознаграждения назовут позже, так как этот вопрос сейчас согласуется

По информации Гришина, злоумышленник уже объявлен в розыск, и сегодня все отделы полиции получат на него ориентировку.

Напомним, 23 июля в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату, когда его пытались задержать. Он также взял в заложники полицейского.

Позже "полтавский террорист" обменял заложника на полковника полиции и поехал за город. Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить.

Голова Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил, что террорист едет с заложником в сторону Киева, его сопровождают полицейские автомобили. Позже он уточнил, что полиция готова к силовому захвату "полтавского террориста".

Позже Роман Скрипник, который угрожал взорвать гранату в Полтаве, отпустил взятого в заложники полковника полиции и скрылся в лесополосе. По состоянию на 24 июля "Полтавского террориста" так и не нашли, к поискам привлекли авиацию.