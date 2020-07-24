"Полтавського терориста" оголосили в розшук, за нього обіцяють винагороду

Суму винагороди в поліції ще не назвали

Суму винагороди в поліції ще не назвали

Фото: Facebook

Поліція Полтавської області пообіцяла грошову винагороду за допомогу в затриманні "полтавського терориста", пошуки якого тривають вже другий день.

Про це агентству "УНІАН" повідомив пресофіцер поліції Полтавської області Роман Гришин, передає RegioNews.

Ми сьогодні оголосимо про те, що за інформацію, яка допоможе у розшуку особливо небезпечного злочинця, поліція заплатить грошову винагороду", - сказав він.

Гришин додав, суму винагороди назвуть пізніше, так як це питання зараз узгоджується

За інформацією Гришина, зловмисника вже оголошено в розшук, і сьогодні все відділи поліції отримають на нього орієнтування.

Нагадаємо, 23 липня у Полтаві біля будівлі суду чоловік погрожував підірвати гранату, коли його намагалися затримати. Він також взяв в заручники поліцейського.

Пізніше "полтавський терорист" обміняв заручника на полковника поліції і поїхав за місто. Він вимагав автомобіль, який правоохоронці були змушені йому надати.

Голова Полтавської ОДА Олег Синегубов повідомив, що терорист їде з заручником у бік Києва, його супроводжують поліцейські автомобілі. Пізніше він уточнив, що поліція готова до силового захоплення "полтавського терориста".

Пізніше Роман Скрипник, який погрожував підірвати гранату в Полтаві, відпустив взятого в заручники полковника поліції і зник у лісосмузі. Станом на 24 липня "Полтавського терориста" так і не знайшли, до пошуків була залучена авіація.