Полиция изъяла в Киеве наркотики на 5 миллионов гривен
Из-за незаконной деятельности задержали 57-летнего киевлянина, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет
Из-за незаконной деятельности задержали 57-летнего киевлянина, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет
Полиция изъяла у жителя Киева 440 кустов каннабиса общим весом примерно 3 килограмма. Стоимость наркотических средств оценили в 5 миллионов гривен.
Как информирует RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции столицы.
Отмечается, что наркотические вещества уже были готовы к продаже, а коноплю мужчина выращивал в специализированных лабораторных условиях – в парнике.
Правоохранители изъяли наркотики и киевлянину объявили о подозрении. Его подозревают в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении и сбыте наркотических средств и в выращивании конопли.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.
Напомним, в Украине ликвидировали сеть нарколабораторий в четырех областях.
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