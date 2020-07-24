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24 июля 2020, 11:04

Полиция изъяла в Киеве наркотики на 5 миллионов гривен

24 июля 2020, 11:04
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Из-за незаконной деятельности задержали 57-летнего киевлянина, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет
Фото: Нацполиция
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Полиция изъяла у жителя Киева 440 кустов каннабиса общим весом примерно 3 килограмма. Стоимость наркотических средств оценили в 5 миллионов гривен.

Как информирует RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции столицы.

Отмечается, что наркотические вещества уже были готовы к продаже, а коноплю мужчина выращивал в специализированных лабораторных условиях – в парнике.

Правоохранители изъяли наркотики и киевлянину объявили о подозрении. Его подозревают в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении и сбыте наркотических средств и в выращивании конопли.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, в Украине ликвидировали сеть нарколабораторий в четырех областях.

Киев наркотики тюрьма полиция Нацполиция
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