Россия атаковала Ровенщину: повреждена подстанция "Укрэнерго"

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В Ровенской области в результате ночной российской атаки повреждена подстанция НЭК "Укрэнерго"

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

Детали о характере и масштабах повреждений энергообъекта чиновник пока не обнародовал.

Отметим, что в Ровенской области расположена Ровенская атомная электростанция – одна из трех АЭС, которые находятся под контролем Украины.

Как известно, российские удары по энергетической инфраструктуре Украины являются частью комплексной кампании, направленной не только на разрушение энергосистемы, но и давление на украинские власти и международных партнеров.