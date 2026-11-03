Фото: ОВА

В Днепре выросло количество пострадавших после российского ракетного удара

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате атаки погиб один человек – спасатели пытаются деблокировать тело погибшего из-под завалов.



Еще 17 человек получили ранения. Спасатели вытащили из-под завалов женщину – медики оказывают ей необходимую помощь.

Напомним, российские войска снова ударили по Днепру на рассвете 3 ноября. В результате атаки повреждены дома. Ранее сообщалось о 15 раненых.

В результате атаки в Днепре повреждены здания городской больницы и амбулатории центра медико-санитарной помощи.