В Днепре после удара РФ погиб человек, количество раненых выросло до 17
В Днепре выросло количество пострадавших после российского ракетного удара
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В результате атаки погиб один человек – спасатели пытаются деблокировать тело погибшего из-под завалов.
Еще 17 человек получили ранения. Спасатели вытащили из-под завалов женщину – медики оказывают ей необходимую помощь.
Напомним, российские войска снова ударили по Днепру на рассвете 3 ноября. В результате атаки повреждены дома. Ранее сообщалось о 15 раненых.
В результате атаки в Днепре повреждены здания городской больницы и амбулатории центра медико-санитарной помощи.
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