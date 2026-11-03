Фото: ОВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате удара беспилотника повреждены шесть легковых автомобилей и один грузовик.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 3 ноября российские войска снова атаковали юг Одесской области. Серьезно поврежденный объект ДТЭК "Одесские электросети"