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03 ноября 2026, 09:50

Банкет в день траура: кто праздновал день рождения нардепа от "Батькивщины"

03 ноября 2026, 09:50
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Фото: из открытых источников
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9 октября народный депутат от ВО "Батькивщина" Валерий Дубиль отмечал день рождения в ресторане под Киевом. Празднование состоялось в третий день траура в Прилуках, где двумя днями ранее в результате российского ракетного удара погибли 22 человека

Об этом говорится в расследовании агентства "Следствие.Инфо", передает RegioNews.

С Прилуками Дубиля связывает значительная часть его жизни: здесь он учился в медицинском училище, работал в городской больнице, а с 1998 по 2002 год был депутатом городского совета.

Где и за сколько праздновали

По данным журналистов, банкет прошел в ресторане AL FRESCO на Обуховском шоссе. Для мероприятия арендовали самый большой и самый дорогой зал заведения – "Каминный", рассчитанный примерно на 100 гостей.

В ресторане рассказали, что аренда предусматривает депозит в 500 тысяч гривен и еще 100 тысяч гривен за сам зал. В выходные дни стоимость может быть еще выше.

Кто был среди гостей

Журналисты "Следствия.Инфо" зафиксировали среди гостей:

  • Юлию Тимошенко – лидера "Батькивщины", которая произнесла тост.
  • Михаила Волынца – народного депутата.
  • Валерия Ищенко – бывшего народного депутата.
  • Андрея Юсова – представителя ГУР.
  • Сергея Преутеса – бывшего заместителя начальника Департамента по противодействию наркопреступности.
  • Алексея Жулинского – основателя компании 3DTech.
  • Алексея Сердюка – командующего "Христианского корпуса".

Как Дубиль объяснил празднование

Журналисты обратились к народному депутату, чтобы выяснить, почему празднование состоялось именно 9 октября и кто оплачивал мероприятие.

Дубиль заявил, что в ресторане проходила встреча "Христианского корпуса" – объединение боевых подразделений Сил обороны Украины, а его самого пригласили в качестве стратегического партнера.

По словам парламентария, собственный день рождения он отмечал несколькими неделями раньше, а собравшиеся просто решили поздравить его во время мероприятия.

"Это было мероприятие "Христианского корпуса", я был приглашен как стратегический партнер, а то, что люди хотели, которые меня не видели и три недели хотели меня поздравить и кто-то сказал слово, понятно, что я же не возражал", – пояснил депутат.

Расходы на ресторан Дубиль прокомментировал по отдельности. Он утверждает, что они с супругой самостоятельно оплатили свое пребывание.

"Мы с женой свои за себя лично эти средства отдали. Это максимум может быть 5 тыс. грн. на человека, а там зал на 124 человека, и это сколько получается 5 тыс. из каждого", – сказал народный депутат.

Что известно о Валерии Дубиле

Валерий Дубиль – народный депутат Украины VI, VII, VIII и IX созывов от ВО "Батькивщина". В Верховной Раде IX созыва он занимает должность первого заместителя председателя Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Дубиль родился 26 сентября 1973 в городе Шептицкий Львовской области. По образованию – фельдшер-акушер и экономист. До политической карьеры работал в Прилуцкой городской больнице, занимался предпринимательской деятельностью. В 1998-2002 годах являлся депутатом Прилукского городского совета.

Народный депутат фигурировал в уголовных производствах по поводу вероятного подкупа избирателей во время президентских выборов 2019 года и легализации доходов по делу о переоформлении корпоративных прав агрохолдинга.

Также Дубиль голосовал за законопроект №12414, предусматривавший изменения в работе НАБУ и САП. По данным движения "ЧЕСТНО", в 2022-2023 годах он пропустил 54% голосований в Верховной Раде.

Напомним, ранее журналисты выяснили, что благотворительный фонд "Дорога мира", которым в 2022 году занимались народный депутат Николай Тищенко и его тогдашняя жена Алла Барановская, мог использоваться для получения неправомерной выгоды.

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