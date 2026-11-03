Приезд Буданова на Борщаговку вызвал бурную реакцию в соцсетях

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Приезд главы Офиса Президента Кирилла Буданова в Петропавловскую Борщаговку стал темой активного обсуждения в соцсетях. Политологи и пользователи по-разному оценивают его появление на месте конфликта

Об этом пишет RegioNews.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий обратил внимание, что до приезда Буданова ситуация только обострялась. В частности, он подверг сомнению целесообразность присутствия на месте командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко, считая, что это могло добавить вес провокации.

В то же время, появление Буданова Голобуцкий оценил как фактор, который помог остановить эскалацию.

"Четкие команды, легкий сарказм, контроль над ситуацией и конкретные действия", – так политтехнолог охарактеризовал поведение руководителя ОП.

По его мнению, инцидент продемонстрировал, насколько опасны могут быть информационные провокации, особенно на фоне общественного недовольства. Он также отметил необходимость системного противодействия искусственному раскручиванию конфликтов и открытой коммуникации власти по мобилизации.

Похожую оценку действиям Буданова высказал политолог Виктор Таран. По его словам, приезд должностного лица помог снизить напряжение, ведь его авторитет повлиял на ход разговора с людьми.

"Орать на камеру – это одно, а говорить с Будановым в глаза совсем другое. Авторитет все-таки решает", – написал Таран.

В то же время политолог обратил внимание на факторы, которые, по его мнению, способствовали обострению ситуации:

общественной усталости,

недоверию к власти,

слухам о мобилизации,

распространению непроверенной информации в анонимных Telegram-каналах.

В соцсетях также отмечают, что вмешательство Буданова помогло опровергнуть сообщения о якобы 40 заложниках, подвергшихся пыткам, а также организовать медицинскую помощь военнослужащим, нуждающимся в ней.

Отдельные пользователи рассматривают инцидент как возможную попытку искусственного разжигания общественного конфликта.

Как известно, после столкновений в Петропавловской Борщаговке в Киевской области глава ОП Кирилл Буданов заявил о подготовке всех решений для "адекватной реакции и предотвращения провокаций".

Напомним, скандал в Петропавловской Борщаговке разразился 2 ноября после распространения в Telegram-каналах сообщений о якобы пытках и незаконном содержании около 40 мужчин в частном доме. Также утверждалось, что один из них погиб, а к людям не допускают медиков.

У дома собралась толпа, часть людей называла себя родственниками военнослужащих. Начались стычки: неизвестные повредили ворота, окна и забор, применяли дымовые шашки и слезоточивый газ. Полиция опровергла информацию о гибели человека и незаконном содержании людей.

По словам командующего Национальной гвардии Александра Пивненко, здание в Петропавловской Борщаговке является пунктом временной дислокации подразделения, куда доставляют мобилизованные через ТЦК.

Пивненко также сообщил, что четырех мужчин, ранее самовольно покинувших воинскую часть, обнаружили и задержали подразделения Нацгвардии, после чего доставили в этот пункт. Сейчас они находятся в медицинском центре НГУ.

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