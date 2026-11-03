РФ ударила по АЗС в Ровенской области: возник пожар, есть пострадавший
Утром 3 ноября россияне атаковали АЗС в Сарненском районе
Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.
Из-за атаки на АЗС загорелись оборудование и автомобиль. Спасатели ликвидировали пожар.
Пострадал один человек – его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
На месте работают соответствующие службы.
Напомним, в Ровенской области в результате ночной российской атаки повреждена подстанция НЭК "Укрэнерго".
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