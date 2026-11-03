В Харькове задержали продавца, которая наводила российские ракеты на город

Фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила и задержала в Харькове продавца, которая передавала российским спецслужбам информацию о расположении украинских военных и потенциальных целях для обстрелов

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, женщина попала в поле зрения российских спецслужб после публикации прокремлевских комментариев в Telegram-чатах. После вербовки она обходила улицы города и фотографировала здания, рядом с которыми находились украинские военные и техника.

Полученные материалы информатор отправляла российскому куратору. Кроме того, она отслеживала места парковки автомобилей ВСУ и передавала соответствующие фотографии.

В СБУ сообщают, что следующей задачей женщины должно было стать участие в подготовке терактов против украинских военнослужащих, возвращавшихся с передовой после ротации.

Сотрудники спецслужбы разоблачили ее деятельность, задокументировали контакты с представителями РФ и задержали по месту жительства. Во время обысков изъяли телефон с фотографиями военных объектов и перепиской с российским куратором.

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Сейчас она находится под стражей. Ей грозит до восьми лет лишения свободы. Также решается вопрос дополнительной квалификации ее действий как государственной измены.

Напомним, что в Киеве суд вынес приговор трем мужчинам, которые за деньги поджигали объекты железнодорожной инфраструктуры и автомобиль военнослужащего. Каждый из них получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.