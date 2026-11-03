Иллюстративное фото: ДТЭК

В ночь на 3 ноября и утром российские войска массированно атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК. Враг применил десятки ракет и беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

В результате атак станции подверглись масштабным разрушениям и полностью остановили генерацию электроэнергии.

В компании подчеркнули, что, несмотря на постоянные удары РФ, продолжают работать над поддержкой украинской энергосистемы.

Напомним, в Винницкой области большинство населенных пунктов остались без света – из-за российских ударов повреждены энергетические объекты и линии электропередач.