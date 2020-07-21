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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
21 июля 2020, 16:38 5

Появилось видео, как террорист в Луцке зашел в автобус

21 июля 2020, 16:38 5
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У него были с собой большой рюкзак и дорожная сумка
У него были с собой большой рюкзак и дорожная сумка
Фото: Нацполиция
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В сети появилось видео с камеры наблюдения, как террорист в Луцке зашел в автобус.

Видео обнародовали в телеграмм-канале "Лучане", передает RegioNews.

На видео видно, что у мужчины с собой большой рюкзак. Он специально дождался, когда в салон зайдут все пассажиры, зашел последним и закрыл после себя дверь.

Террорист был одет в длинную темную рубашку, джинсы и черную кепку.

Также известно, что полиция ищет сообщников террориста и взрывчатку в районе прокуратуры Луцка, где раньше часто ходил террорист.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

Также в МВД сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста".

По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, захватившим автобус.

Луцк террорист видео автобус взрыв
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