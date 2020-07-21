Появилось видео, как террорист в Луцке зашел в автобус

У него были с собой большой рюкзак и дорожная сумка

У него были с собой большой рюкзак и дорожная сумка

Фото: Нацполиция

В сети появилось видео с камеры наблюдения, как террорист в Луцке зашел в автобус.

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