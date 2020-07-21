Появилось видео, как террорист в Луцке зашел в автобус
В сети появилось видео с камеры наблюдения, как террорист в Луцке зашел в автобус.
Видео обнародовали в телеграмм-канале "Лучане", передает RegioNews.
На видео видно, что у мужчины с собой большой рюкзак. Он специально дождался, когда в салон зайдут все пассажиры, зашел последним и закрыл после себя дверь.
Террорист был одет в длинную темную рубашку, джинсы и черную кепку.
Также известно, что полиция ищет сообщников террориста и взрывчатку в районе прокуратуры Луцка, где раньше часто ходил террорист.
Напомним, 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками.
В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.
Также в МВД сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста".
По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, захватившим автобус.