Расследование по делу изнасилования в Кагарлыке продлили на полгода
Голосеевский суд Киева продлил срок следствия по делу об изнасиловании полицейскими женщины в участке города Кагарлык.
Об этом в Facebook сообщила адвокат пострадавшей Елена Сотник, пишет RegioNews.
Следствие продлено на 6 месяцев из-за большого количества эпизодов и потерпевших от подозреваемых полицейских.
#справа_Кагарлик Доставили всех 4 "Кагарлицьких" полицейских, которые подозреваются в истязании 4 людей, а Сулима и Кузей...Опубликовано Еленой Сотник Вторник, 21 июля 2020 г.
Напомним, 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.
Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.
Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.
26 мая обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Мужчины своей вины не признают.
Против полицейских из Кагарлыка было подано 12 жалоб, в том числе через насилие.