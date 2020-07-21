Расследование по делу изнасилования в Кагарлыке продлили на полгода

Суд объяснил свое решение большим количеством эпизодов и потерпевших

Суд объяснил свое решение большим количеством эпизодов и потерпевших

Фото: Facebook

Голосеевский суд Киева продлил срок следствия по делу об изнасиловании полицейскими женщины в участке города Кагарлык.

Об этом в Facebook сообщила адвокат пострадавшей Елена Сотник, пишет RegioNews.

Следствие продлено на 6 месяцев из-за большого количества эпизодов и потерпевших от подозреваемых полицейских.

#справа_Кагарлик Доставили всех 4 "Кагарлицьких" полицейских, которые подозреваются в истязании 4 людей, а Сулима и Кузей... Опубликовано Еленой Сотник Вторник, 21 июля 2020 г.

Напомним, 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.

Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.

26 мая обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Мужчины своей вины не признают.

Против полицейских из Кагарлыка было подано 12 жалоб, в том числе через насилие.