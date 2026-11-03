Удар по энергетике и железной дороге: Россия атаковала 14 регионов Украины
В ночь на 3 ноября российские войска массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины дронами и ракетами. Под ударом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии в девяти областях
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews.
По его словам, россияне атаковали большие электростанции в Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях. Также повреждены важные подстанции, в частности в западных областях Украины.
Разрушение было зафиксировано как на объектах производства электроэнергии, так и в сетях ее передачи.
Помимо энергетики под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура. В Запорожье повреждены пассажирские вагоны, тепловозы и вокзал, а в Ковеле – электровоз.
Также российские войска атаковали производственные предприятия и склады бизнеса в Киевской, Житомирской, Винницкой и Днепропетровской областях.
Обстрелы и разрушения зафиксировали в 14 регионах.
На местах работают энергетики, железнодорожники, медики, спасатели ГСЧС и полиция. Специалисты уже приступили к восстановительным работам там, где это позволяет ситуация безопасности.
Напомним, в ночь на 3 ноября российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Украину. Основные направления удара – Киевщина, Харьковщина, Виннитчина, Днепропетровщина. Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 23 локациях.