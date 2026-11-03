Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 3 ноября российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Украину

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Враг атаковал:

баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, противокорабельными ракетами Циркон;

59 крылатыми (авиационными) ракетами воздушного, наземного базирования Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К;

289 ударными БпЛА типа Shahed (120 из них – реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Основные направления удара – Киевщина, Харьковщина, Виннитчина, Днепропетровщина.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 309 целей:

3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23/Циркон;

49 крылатых ракет Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К (информация по 3 ракетам уточняется);

257 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях.

Напомним, в результате российского авиаудара по Немышлянскому району Харькова 3 ноября пострадали 73 человека. Боеприпас попал в переход между корпусами больницы.