На Черкасчине на взятке задержали руководителя патрульной полиции
В Черкаcской области сотрудники СБУ уличили во взятке заместителя начальника Управления патрульной полиции области.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ в Черкасской области.
Сотрудники Службы безопасности Украины изобличили в коррупции заместителя начальника Управления патрульной полиции Черкасчины", - говорится в сообщении.
Согласно данным следствия, правоохранитель требовал взятку от своего подчиненного - начальника одного из секторов управления. Взамен он обещал не привлекать его к дисциплинарной ответственности за якобы ненадлежащее хранение вверенного имущества.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Напомним, ранее на Донетчине задержали четырех полицейских - собирали взятки с наркотогровцев.