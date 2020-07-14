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14 июля 2020, 09:29 2

На Черкасчине на взятке задержали руководителя патрульной полиции

14 июля 2020, 09:29 2
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Он требовал взятку у подчиненного
Он требовал взятку у подчиненного
Фото: Facebook
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В Черкаcской области сотрудники СБУ уличили во взятке заместителя начальника Управления патрульной полиции области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ в Черкасской области.

Сотрудники Службы безопасности Украины изобличили в коррупции заместителя начальника Управления патрульной полиции Черкасчины", - говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, правоохранитель требовал взятку от своего подчиненного - начальника одного из секторов управления. Взамен он обещал не привлекать его к дисциплинарной ответственности за якобы ненадлежащее хранение вверенного имущества.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, ранее на Донетчине задержали четырех полицейских - собирали взятки с наркотогровцев.

полиция СБУ правоохранители Черкасская область взятка
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