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14 июля 2020, 13:46 11

Заместителя начальника лицея Богуна задержали за взятку - СБУ

14 июля 2020, 13:46 11
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Его поместили на гауптвахту
Его поместили на гауптвахту
Фото: СБУ
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українською мовою

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали заместителя начальника военного лицея имени Ивана Богуна полковника Вячеслава Ромахина во время получения взятки за помощь в поступлении в учебное заведение.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Чиновник требовал 5 тысяч американских долларов от жительницы столицы. За указанную сумму фигурант "гарантировал" зачисление ее родственника на учебу в лицей", - говорится в сообщении.

Оперативники задержали его прямо в служебном кабинете во время получения части взятки в размере 2,5 тысячи долларов.

Правоохранители задержали злоумышленника в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Его доставили на гауптвахту Центрального управления Военной службы правопорядка по Киеву и Киевской области. Решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области сотрудники СБУ уличили во взятке заместителя начальника Управления патрульной полиции области.

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