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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
13 июля 2020, 16:49

На Харьковщине СБУ раскрыла хищение нефти из государственного нефтепровода

13 июля 2020, 16:49
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Правоохранители обнаружили несанкционированный отвод длиной почти километр
Правоохранители обнаружили несанкционированный отвод длиной почти километр
Фото: СБУ
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В Харьковской области СБУ ликвидировала незаконный врез в промышленный нефтепровод "Козеевка-Сиродичи".

Об этом в Facebook сообщил руководитель пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, передает RegioNews.

По данным следствия, на территории Краснокутского района злоумышленники установили несанкционированный отвод для хищения сырья из нефтепровода.

Злоумышленники ежемесячно разворовывали 150-200 кубометров нефти, нанося государственному предприятию ущерб на более чем 2 миллиона гривен", - сообщил Абдулла.

Он добавил, что нарушение целостности нефтепровода создавало угрозу для возникновения чрезвычайных ситуаций и нанесения экологического ущерба.

Возбуждено уголовное дело, СБУ устанавливает всех причастных к преступлению.

Напомним, СБУ задержала переселенцев из ОРДЛО, которые отмывали деньги через криптовалюту.

СБУ Харьковская область нефть преступление ущерб
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