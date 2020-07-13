На Харьковщине СБУ раскрыла хищение нефти из государственного нефтепровода
В Харьковской области СБУ ликвидировала незаконный врез в промышленный нефтепровод "Козеевка-Сиродичи".
Об этом в Facebook сообщил руководитель пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, передает RegioNews.
По данным следствия, на территории Краснокутского района злоумышленники установили несанкционированный отвод для хищения сырья из нефтепровода.
Злоумышленники ежемесячно разворовывали 150-200 кубометров нефти, нанося государственному предприятию ущерб на более чем 2 миллиона гривен", - сообщил Абдулла.
Он добавил, что нарушение целостности нефтепровода создавало угрозу для возникновения чрезвычайных ситуаций и нанесения экологического ущерба.
Возбуждено уголовное дело, СБУ устанавливает всех причастных к преступлению.
Напомним, СБУ задержала переселенцев из ОРДЛО, которые отмывали деньги через криптовалюту.