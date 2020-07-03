На Прикарпатье предприниматели провели акцию против усиления карантина

В акции приняли участие около 300 человек

В акции приняли участие около 300 человек

Фото: Общественное

В Ивано-Франковске на акцию протеста вышли около 300 предпринимателей - все они требовали пересмотреть усиление карантинных требований.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Общественное".

Так, предприниматели выступили против ограничения количества людей, которые могут одновременно находиться в заведениях общественного питания.

По словам одного из участников митинга, предприниматели собрали свои требования в обращении, которые обещают обнародовать во время внеочередной сессии городского совета. Они хотят, чтобы документ попал к председателю ОГА, который может созвать комиссию и пересмотреть усиление карантинных требований.

Кроме работников общепита на протест пришли и представители смежных отраслей, ведущие праздников, телеоператоры, музыканты. Также среди участников - люди, у которых были запланированы празднества.

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