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03 июля 2020, 12:58 3

На Прикарпатье предприниматели провели акцию против усиления карантина

03 июля 2020, 12:58 3
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В акции приняли участие около 300 человек
В акции приняли участие около 300 человек
Фото: Общественное
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В Ивано-Франковске на акцию протеста вышли около 300 предпринимателей - все они требовали пересмотреть усиление карантинных требований.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Общественное".

Так, предприниматели выступили против ограничения количества людей, которые могут одновременно находиться в заведениях общественного питания.

По словам одного из участников митинга, предприниматели собрали свои требования в обращении, которые обещают обнародовать во время внеочередной сессии городского совета. Они хотят, чтобы документ попал к председателю ОГА, который может созвать комиссию и пересмотреть усиление карантинных требований.

Кроме работников общепита на протест пришли и представители смежных отраслей, ведущие праздников, телеоператоры, музыканты. Также среди участников - люди, у которых были запланированы празднества.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения на Западе Украины по состоянию на утро 3 июля затопленными остаются 11 населенных пунктов. В Черновицкой области 7, во Львовской — 2, в Тернопольской — 2.

карантин Ивано-Франковск протест ОГА предприятие
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